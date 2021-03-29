Прически, которые идут всем! Ну почти
Видео
«Жизнь других» в Андорре: как позавтракать во Франции, а поужинать в Испании
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Второй день с улыбкой хожу»: Шишкова похвасталась букетом цветов

Бывшая подруга Тимати дала понять, что у нее появился новый поклонник.

«Второй день с улыбкой хожу»: Шишкова похвасталась букетом цветов
Алена Шишкова. Фото: Global Look Press

Алена Шишкова и Тимати расстались несколько лет назад. Блондинка родила музыканту дочь Алису, в которой и музыкант и его мама Симона души не чают. Недавно девочке исполнилось семь лет. По этому случаю звездный отец организовал шумную вечеринку на Мальдивах, однако мамы девочки там не было.

В своем Instagram модель разместила фото, на котором позировала с букетом роз.

«Второй день с улыбкой хожу. Цветы подарили», — написала Шишкова.

Поклонники предположили, что у Алены появился новый возлюбленный.

«От кого букетик? Какой красивый! Классная!», — писали пользователи Сети.

А тем временем, напомним, Тимати ищет новую любовь в проекте ТНТ «Холостяк».

Смотрите также:

Тэги

Алена ШишковаАлена Шишкова и ТиматиАлена Шишкова последние новостиАлена Шишкова фото