«Второй день с улыбкой хожу»: Шишкова похвасталась букетом цветов

Алена Шишкова и Тимати расстались несколько лет назад. Блондинка родила музыканту дочь Алису, в которой и музыкант и его мама Симона души не чают. Недавно девочке исполнилось семь лет. По этому случаю звездный отец организовал шумную вечеринку на Мальдивах, однако мамы девочки там не было.
В своем Instagram модель разместила фото, на котором позировала с букетом роз.
«Второй день с улыбкой хожу. Цветы подарили», — написала Шишкова.
Поклонники предположили, что у Алены появился новый возлюбленный.
«От кого букетик? Какой красивый! Классная!», — писали пользователи Сети.
А тем временем, напомним, Тимати ищет новую любовь в проекте ТНТ «Холостяк».