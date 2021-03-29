«Он не отважился обнять»: Безрукова вспомнила последнюю встречу с отцом, которого не видела много лет

По словам актрисы, папа ушел от ее матери, когда она была еще маленькой.

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о последнем разговоре со своим отцом Владимиром Бахтурой, которого до этого момента не видела много лет.

«Мне написала 15-летняя девочка письмо. Сказала, что мой отец живет с ее мамой. Пригласила в гости. Я очень тщательно собиралась к нему. Отгладила вещи. Очень волновалась. Меня на вокзале встретила девочка с веснушками. Щебетала все время. Я была очень рада, что она говорит. Мы подошли к дому. Девочка сказала, что пошла по делам. Я открыла дверь и вижу, что на стуле сидит папа с сигаретой. Он поднял глаза и видит меня. Застывает. Я увидела отца не таким, каким он был на фото из моего детства. Он был такой постаревший, ниже ростом. Сделал шаг ко мне. Он не отваживался обнять, сказал: «Ты так похожа на маму». Ирина Безрукова

Как отметила актриса, у отца в момент их встречи увлажнились глаза. «Вскоре пришла его гражданская жена. Я осталась у них на два дня. Они кормили меня вкусными обедами. Я попросила совета у отца. В тот момент стояла на пороге выбора профессии. Он сказал, что актерская профессия очень сложная. Особенно для женщины. Это была единственная встреча. Больше мы не виделись», — сказала актриса.

Напомним, что отец Ирины Безруковой ушел от ее мамы, когда будущая звезда была еще маленькой. В свое время мужчина играл в симфоническом оркестре. Выступал в театре музыкальной комедии.

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