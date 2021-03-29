«Решение было легким»: Шепелев рассказал о планировании ребенка с Тулуповой

На днях Дмитрий Шепелев вновь стал отцом. Сына ему подарила Екатерина Тулупова, с которой он состоит в отношениях в последнее время. Однако телеведущий не торопится вести блондинку в ЗАГС. В своем инстаграме Дмитрий рассказал о том, как они с Катей решили вновь стать родителями.

«Решение завести ребенка для нас было легким и в общем-то беззаботным, что-то вроде «почему бы и нет». Это произошло само собой, очень естественно. Наверное, сложно представить более благополучный сценарий — ведь мы оба этого хотели. У каждого из нас уже был опыт родительства, и мы были рады ощутить его вновь», — написал Шепелев.

Напомним, что у Дмитрия подрастает сын Платон, которого родила Жанна Фриске. В прошлом году мальчик стал первоклассником. Такого же возраста и дочка Кати — Лада, которую она родила бизнесмену Дмитрию Кленову. Пара рассталась в 2016 году.

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