«Песня от Лизочки»: Галкина удивила фанатов, спев на французском языке

Недавно стало известно, что Максим Галкин и Алла Пугачева тратят порядка шести миллионов рублей в год на образование своих двойняшек Лизы и Гарри. В прошлом году они стали первоклассниками. Кроме того, успевают заниматься спортом, изучать иностранный язык и, конечно же, заниматься музыкой. На одной из фан-страниц девочки появился видеоролик, на кадрах которого она исполнила песню на французском.

«Песня от Лизочки», — подписано видео.

Фанаты девочки расхвалили ее.

«Супер! Молодец, класс! Умничка», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Алла Борисовна и Максим Галкин в этом году отметят десятилетие совместной жизни. Для Примадонны этот брак стал пятым, а для шоумена — первым.

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