«Сыну бы очень понравилось»: Безрукова объяснила, зачем поехала на шоу «Последний герой»

По словам актрисы, у нее было много времени подумать о своей жизни.

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, зачем участвовала в шоу «Последний герой» в 2019 году.

«У меня было очень много времени подумать. Так получалось, когда мои друзья-актеры и соплеменники ложились спать, то я вставала и гуляла по берегу моря. Я думала о многом. Однажды я сказала, что мечтала поехать на остров с сыном. И ему бы там очень понравилось. Потому что это как Индиана Джонс, только все по-настоящему».

Ирина Безрукова

Как отметила актриса, она 15 дней спала на острове на песке. «Я поняла ценность жизни, дружбы. Обесценивание каких-то вещей, которым мы предаем значение. Мода не имеет значения. Имеет значение, какой ты человек. Через семь дней про человека на диком острове все понятно. Люди не всегда с хорошей стороны открываются, потому что испытывают стресс. Кругом тебя кусают какие-то насекомые. Ты идешь соревноваться, чтобы выиграть еду для своего племени. Я подружилась с ребятами. Скучаю по ним. Сын Андрюша никуда из моей жизни не делся. Он всегда со мной. Я всем делюсь с ним. Он был бы счастлив и гордился мной, что я отважилась поехать на дикий остров и не побоялась», — заметила актриса.

Напомним, что Ирина Безрукова в 1989 году родила сына Андрея от актера Игоря Ливанова. Он ушел из жизни в марте 2015 года из-за острой сердечной недостаточности.

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