«Режиссер намекал на аборт»: Безрукова вспомнила, как ради рождения сына отказалась от роли в кино

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ей много лет назад намекали сделать аборт ради роли в кино.

«Я каждый раз выходила замуж, а таких случаев в моей жизни всего было два, по огромнейшей любви. Другого человека, кроме первого мужа, на свете рядом с собой не представляла. Когда мы познакомились, то я уже играла в Ростовском академическом театре драмы. Я знала, что у Игоря погибли жена и ребенок. Судьба за нас все решила. Я благодарна, что так все случилось. Мы какое-то время скрывали наши отношения. Выходили из троллейбуса и по очереди шли ко входу в театр». Ирина Безрукова

Как отметила актриса, вместе с первым мужем, актером Игорем Ливановым, они прожили счастливые десять лет.

«В какой-то момент я узнала, что беременна. И примерно в эти же сроки мне предложили роль в кино. Режиссер фильма намекал мне на аборт. Деликатно все было. Сказал, если сделаю аборт, то он готов меня снимать. Я приехала домой. Приняла решение рожать, потому что моего сына никто мне не родит. Так получилось в моей жизни, что я росла человеком, который брал на себя ответственность за все поступки с детства. То решение, которое я приняла, одно из лучших в моей жизни», — заметила актриса.

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Напомним, что от Игоря Ливанова Ирина Безрукова в 1989 году родила сына Андрея. Он ушел из жизни в марте 2015 года.

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