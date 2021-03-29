Нет наращенных ресниц и туши: как выглядит Регина Тодоренко без макияжа

Российских телезвезд многие привыкли наблюдать «при всем параде»: с ярким макияжем, наращенными ресницами и правильным светом. Но как они выглядят в своих естественных образах, порой остается загадкой, ведь далеко не каждый решается показать свое истинное лицо без прикрас широкой публике.

Регина Тодоренко — не из таких. Будучи в отпуске в Дубае, она полностью отказалась от визажа, появляясь на людях без капли краски и какой-либо укладки. При этом некоторые поклонники звезды посчитали, что в таком виде их любимица выглядит молодо и весьма очаровательно, а кое-кто сравнил ее с другими звездами.

«На Веру Брежневу теперь похожи», «Дакоту Джонсон напомнила», «Как вам идет эта прическа», «Красивая», «С такой прической очень красиво», «Ну что за девчонка! С челочкой совсем молоденькая!» — можно увидеть в комментариях личного блога Тодоренко.

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