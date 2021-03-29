«Не удивлюсь, если Заяц – не Батрутдинов»: ведущий «Маски» предположил, кто прячется в пушистом костюме

Телепроект «Маска» на телеканале НТВ вовлекает в игру все больше и больше телезрителей. Участников в ярких костюмах осталось восемь, накануне выбыло из шоу Солнце, которым оказалась Марина Кравец.

В Сети появляется множество версий относительно имен артистов, которые прячутся под масками. И ведущий проекта Вячеслав Макаров, утверждающий, что он сам не знает, кто в костюмах, вместе с поклонниками пытается угадывать участников. После седьмого выпуска он вышел в прямой эфир, чтобы обсудить финал. И ему подкинули версию, кто может быть Зайцем на шоу.

«Зайцем не может быть Дава? Ни разу не было этой версии, а он Филиппу говорил, мол, я же ваш зайка, а у Давы есть кавер этой песни», — зачитал вопрос Макаров. И согласился: «Вполне может быть! Я не удивлюсь, если Заяц – не Батрутдинов, а Дава, и это будет очень крутой слом, если так окажется».

Кстати, именно в отношении Зайца жюри проявило редкое единство мнений. Каждый из судей считает, что в костюме ушастого — комик Тимур Батрутдинов. Какие-то еще версии отпадают сами собой.

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