По моде: Цымбалюк-Романовская предстала в свете в платье-жакете оттенка экрю

Начало 2000-х все активнее заявляет о себе на модных подиумах страны. А российские звезды одними из первых поддерживают тренд на вещи того периода. Одним из ярких проявлений этого направления стали полуприталенные жакеты с металлическими пуговицами.

В одном из таких на шоу Первого канала «Вечерний Ургант» отметилась певица Манижа, которая выбрала брючный вариант черного цвета.

А вот артистка и ведущая Ольга Бузова примерила модный жакет в том же оттенке с юбкой. Она сочетала актуальный комплект с массивными сапогами на шнуровке.

Не смогла удержаться от соблазна приобрести трендовую вещицу и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Экс-жена Армена Джигарханяна выбрала неординарный вариант — платье-жакет в модном оттенке экрю. Этот тон белого сегодня в тренде, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на «Модном приговоре». А о том, какие жакеты сейчас актуальны, высказывался ее коллега Александр Васильев. Он выделял в числе прочих укороченные модели с выделенной талией, которые красиво подают женственную фигуру, визуально удлиняя ноги.

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