Писк сезона: Погребняк поверх кипенно-белой рубахи примерила черный корсет вместо пояса

Мария Погребняк не смогла удержаться от соблазна примерить один из главных трендов сезона – корсет вместо пояса или ремня.

Продюсер подчеркнула при помощи черного прозрачного аксессуара со сверкающими элементами тонкую талию, надев его поверх кипенно-белой рубахи свободного кроя.

О том, что такие комбинации сейчас являются настоящим писком сезона ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Она замечала, что комплекты с корсетами стоит с осторожностью носить полным дамам, ведь утягивающие аксессуары способны выдать ненужные рельефы. Чтобы этого не произошло, ведущая программы советовала корпулентным женщинам поверх утягивающих модных вещей примерять жакеты или кардиганы.

Эвелина заметила, что не в восторге от этого тренда, но он настолько активно сейчас проявляет себя, что не заметить его просто невозможно. Ведущая также сообщила, что теперь актуальны выглядывающие резинки от стрингов из-под брюк или джинсов, а также бра, надетые поверх блузок, футболок или платьев.

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