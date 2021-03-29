«Она авторитет и великий человек»: Вера Алдонина высказалась о своей крестной Ларисе Долиной

Дочь покойной певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своей крестной матери — певице Ларисе Долиной.
«Я стараюсь быть с Ларисой Александровной максимально близкой. К сожалению, мы не видимся так часто, насколько я бы хотела. Она авторитет и великий человек.
Я безумно благодарна судьбе, что с самого детства ощущаю себя под таким патронажем. Она балует меня, дарит ювелирные украшения. Это необычно, правда. Она мне на 12-летие подарила красивые сережки два года назад. Я в любое время могу позвонить Ларисе Александровне».
Как отметила Долина, ее крестница с годами все больше походит на Началову.
«И голос, и манера разговора у них одинаковые. Это меня Юля попросила в свое время стать крестной Веры. Юля — моя вторая дочка. Мы были очень близки. Вера — сильная девочка. Она прекрасно читает стихи и прозу», — заметила Долина.
Напомним, что певица Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. У исполнительницы стремительно развивался сепсис, и врачи не смогли ее спасти.