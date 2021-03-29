«Она авторитет и великий человек»: Вера Алдонина высказалась о своей крестной Ларисе Долиной

«Я стараюсь быть с Ларисой Александровной максимально близкой. К сожалению, мы не видимся так часто, насколько я бы хотела. Она авторитет и великий человек.

Я безумно благодарна судьбе, что с самого детства ощущаю себя под таким патронажем. Она балует меня, дарит ювелирные украшения. Это необычно, правда. Она мне на 12-летие подарила красивые сережки два года назад. Я в любое время могу позвонить Ларисе Александровне».