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«Не заслуживают места в жюри»: Тодоренко вслед за Киркоровым травят в Сети за брошенную на «Маске» монетку

Телеведущая при помощи жребия решила судьбу Солнца и Единорога.

«Не заслуживают места в жюри»: Тодоренко вслед за Киркоровым травят в Сети за брошенную на «Маске» монетку
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Седьмой выпуск телепроекта «Маска» на НТВ оборачивается настоящим скандалом в Сети. Многим телезрителям не понравилось решение, принятое Филиппом Киркоровым: председатель жюри в угоду дочери Алле-Виктории оставил в шоу ее любимца Единорога, а с Солнца снял маску.

По мнению многих телезрителей, которые оставляют комментарии в соцсетях, выступление Единорога оказалось самым слабым, и именно он должен был уйти с проекта. Осуждают пользователи в Сети и поведение Регины Тодоренко, коллеги Филиппа Киркорова по шоу. Девушка, выбирая, кто должен снять маску, кинула монетку, и выпало Солнце.

Тодоренко вслед за Киркоровым травят в Сети за брошенную на «Маске» монетку
Тодоренко вслед за Киркоровым травят в Сети за брошенную на «Маске» монетку. Фото: instagram.com/vyacheslav_star/

Среди разгневанных комментариев часто встречаются разочарование проектом и членами жюри. Некоторые считают, что Тодоренко должна освободить кресло жюри.

«Регина и Филя не заслуживают места в жюри, абсолютно несправедливое решение», «Ужасное голосование, слов нет, мне вообще нечего теперь сказать», «Жаль, что Регина положилась на жребий», «Киркоров и Тодоренко просто отличились в этот раз! Пора запретить ему приводить на шоу своих детей, а вторую просто необходимо отпустить в ее любимый диджитл-мир и пусть там свои монетки кидает куда хочет!», «Если б я участвовала в каком-то конкурсе, мне бы не хотелось, чтоб член жюри решал мою судьбу в нем с помощью монетки! Это элементарное проявление неуважения! Жаль, что жюри проекта позволяют себе такое отношение к участникам», — негодовали пользователи в YouTube и Instagram.

Напомним, в маске Солнца оказалась Марина Кравец. Этот персонаж считался фаворитом проекта, и его уход для многих поклонников стал настоящей драмой.

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