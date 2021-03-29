«Красивая!»: Марина Орлова на Гавайях показала безупречную фигуру в мокром купальнике

Актриса Марина Орлова, ставшая популярной после выхода фильма «Юлия Началова: Герой не моего романа», отметилась на Гавайях. Звезда прилетела на острова вместе со своим возлюбленным — актером Георгием Кирьяновым.

Артистка призналась, что любит неожиданные поездки и эта — одна из них. Пара отправилась в свое незапланированное путешествие еще 8 марта, начав вояж с Сан-Франциско, а на день рождения актрисы (25 марта) перебралась на Гавайи.

«Мне так нравится наша традиция увозить друг друга на наши дни рождения в теплые страны или места, где мы еще не были. Потому что у меня нет ощущения, что мой день рождения закончился. У меня продолжается чувство праздника!» — высказалась девушка в личном блоге.

Своих поклонников она порадовала свежими кадрами в черном купальнике, запечатлевшись на доске для серфинга прямо в океане.

«Ты — мегакрасотка! И фото — огонь!», «Роскошна», «Хороша!», «Амазонка!», «Как картина красивая!» — восхитились своей любимицей фолловеры.

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