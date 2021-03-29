«Мы очень скучаем по тебе»: как выглядит неизвестный американский двоюродный брат Долиной

Геннадий Коулман много лет живет в США в Майами.

Двоюродный брат певицы Ларисы Долиной Геннадий Коулман впервые появился на экранах телевизоров. О нем рассказали в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Мужчина живет в Майами в шикарных апартаментах. В США он переехал еще в восьмидесятых годах прошлого века. Там он женился. По профессии мужчина финансовый менеджер.

«Мы очень скучаем по тебе. Очень жалко, что мы не смогли приехать в прошлом году к тебе на юбилей из-за этого проклятого ковида. Надеемся, что ты в скором времени приедешь на свадьбу к моему сыну Мише». Геннадий Коулман

Как отметила Долина, их с Геннадием папы — родные братья.

«Несколько лет назад он со всей семьей приезжал в Москву. Геннадий очень хорошо играет в шахматы. Он побеждал в Америке на различных чемпионатах и заработал таким образом свой первый капитал», — заметила Лариса Долина.

Напомним, что Лариса Долина – народная артистка России. Этого звания она была удостоена в 1998 году.

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