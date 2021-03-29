«Бабушка поддержала, когда класс кинул меня окончательно»: внучка Долиной высказалась о певице

Девятилетняя внучка Ларисы Долиной, Саша, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что бабушка всегда и во всем ее поддерживает.

«Не помню таких просьб, с которыми я бы не могла к бабушке обратиться. Ее я ласково называю бабулей. Правда, она мне не дает на карманные расходы денег, только мама. Хотя на самом деле я никогда и не прошу денег у бабушки. На школьный буфет дает мне мама. Зато бабушка никогда не ругает меня за оценки в школе». Саша Долина

Как отметила внучка Долиной, звездная родственница всегда на ее стороне.

«Бабушка поддержала, когда класс кинул меня окончательно. Она говорит вещи, которые мотивируют. И у меня все получилось. Наладила отношения с ребятами. Еще я иногда подслушиваю уроки, которые бабушка дает своим студентам. Она пару скороговорок мне прислала. Я их теперь напеваю», — заметила Саша.

Напомним, что у Ларисы Долиной одна дочь — Ангелина Миончинская. Внучка в семье появилась на свет в сентябре 2011 года.

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