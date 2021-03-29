Акцент на фигуру: Седокова вслед за Чеховой умело подчеркнула талию с помощью платья на запах

Анна Седокова поддержала тренд на женственные платья, пошитые на запах. Певица примерила чернильный наряд в красных крупных цветах с кареобразным вырезом. Такие модели, по мнению историка моды Александра Васильева, являются очень привлекательными, неизменно притягивая взгляды мужчин.
«Платье с запахом дает особенный соблазнительный шарм», — высказывался ведущий на шоу «Модный приговор» Первого канала.
По словам эксперта, данный наряд отлично корректирует фигуру, подчеркивая талию и нивелируя возможные недостатки в области бедер или живота.
Ранее в подобном платье, но другой расцветки отмечалась на публике Анфиса Чехова. Она выбрала алое одеяние с V-образным вырезом.