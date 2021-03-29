«Начинают все «сливать» в Интернет»: ведущий «Маски» рассказал, как «прячут» разоблаченных героев от зрителей в студии

Ведущий шоу «Маска» на НТВ Вячеслав Макаров по итогам седьмого выпуска проекта традиционно вышел в «прямой эфир», чтобы обсудить с подписчиками программу. На этот раз разоблаченным оказалось Солнце, в костюме которого выступала Марина Кравец. И для Макарова уход фаворита шоу стал настоящей драмой. Ведущий не смог сдержать эмоций и пустил скупую мужскую слезу.

Кроме того, в ходе беседы Макаров напомнил зрителям, что все участники в масках поют на сцене под фонограмму. Из этого не делали секрета: выступать в тяжелой амуниции – а костюмы иногда достигают 20-килограммового веса, — настоящее испытание для всего организма.

Затронул ведущий и такой актуальный вопрос, как зрители в зале и тайна финала выпусков. в первом сезоне из-за начавшейся пандемии коронавируса гостей в студию не приглашали. На этот раз все иначе, и зрители на съемках появляются. Только вот чтобы они не рассекретили раньше времени участника, который был под маской, организаторы поступают довольно радикально.

«Перед тем, как снять маску, мы выводим зрителей из зала. Потому что зрители реально после того, как посмотрят программу, начинают все сливать в Интернет, писать комментарии зачем-то, хвастаться тем, что они знают. Поэтому это самое логичное и правильное решение – выводить зрителей из зала именно в момент снятия маски», — объяснил борьбу со спойлерами Макаров.

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