Рекомендовала Хромченко: Нетребко подчеркнула талию рубашкой с пояском, примерив модные брюки

Оперная певица не забыла про актуальные на сегодня лампасы.

Анна Нетребко составила трендовый лук в ультрамариновых тонах. Этот оттенок синего актуален уже второй сезон подряд. Кроме того, она выбрала брюки, которые соответствуют сразу нескольким модным направлениям.

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Во-первых, они пошиты из ткани с крупным цветочным принтом. Его Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» называла одним из самых остроактуальных в сезоне.

«Самая модная цветочная палитра – это суперкрупные цветы как на жостовских подносах», — говорила она.

Во-вторых, брюки имеют тонкие лампасы, которые тоже остаются на пике моды. Эвелина Хромченко заверила, этот тренд никогда окончательно не потеряет своей актуальности. И вещи с прошивкой по бокам можно смело покупать на несколько лет вперед.

Стоит также отметить, что свободную рубаху с пышными рукавами Анна украсила пояском, подчеркнув свою женственную талию.

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