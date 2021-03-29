Рекомендовала Хромченко: Нетребко подчеркнула талию рубашкой с пояском, примерив модные брюки

Анна Нетребко составила трендовый лук в ультрамариновых тонах. Этот оттенок синего актуален уже второй сезон подряд. Кроме того, она выбрала брюки, которые соответствуют сразу нескольким модным направлениям.
Во-первых, они пошиты из ткани с крупным цветочным принтом. Его Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» называла одним из самых остроактуальных в сезоне.
«Самая модная цветочная палитра – это суперкрупные цветы как на жостовских подносах», — говорила она.
Во-вторых, брюки имеют тонкие лампасы, которые тоже остаются на пике моды. Эвелина Хромченко заверила, этот тренд никогда окончательно не потеряет своей актуальности. И вещи с прошивкой по бокам можно смело покупать на несколько лет вперед.
Стоит также отметить, что свободную рубаху с пышными рукавами Анна украсила пояском, подчеркнув свою женственную талию.