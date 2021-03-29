«Ты просто не представляешь, что такое стресс!»: Фетисов раскритиковал Баскова после его заявлений

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ раскритиковал певца Николая Баскова после его слов о стрессе и творческих людях.
«Творческий человек — это совершенно другой человек. Он отличается от человека любой другой профессии», — заявил исполнитель.
«Вот что тебя отличает от Вячеслава Фетисова?» — спросила ведущая программы Лера Кудрявцева, обращаясь к Баскову.
«То, что он собранный спортсмен, а я сумасшедший вокалист», — заметил музыкант.
«Ты просто не представляешь, что такое стресс!»
«Я не представляю?» — возмутился Басков.
«Зря ты так говоришь, что стресс никто не испытывает. На самом деле много профессий самых разных, в которых люди испытывают стресс», — сказал двукратный олимпийский чемпион.
Напомним, что Вячеслав Фетисов трижды выигрывал самые престижный трофей мирового хоккея — Кубок Стэнли. Он включен в зал хоккейной славы в Торонто.