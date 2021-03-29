«Ты просто не представляешь, что такое стресс!»: Фетисов раскритиковал Баскова после его заявлений

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ раскритиковал певца Николая Баскова после его слов о стрессе и творческих людях.

«Творческий человек — это совершенно другой человек. Он отличается от человека любой другой профессии», — заявил исполнитель.

«Вот что тебя отличает от Вячеслава Фетисова?» — спросила ведущая программы Лера Кудрявцева, обращаясь к Баскову.

«То, что он собранный спортсмен, а я сумасшедший вокалист», — заметил музыкант.