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«Ты просто не представляешь, что такое стресс!»: Фетисов раскритиковал Баскова после его заявлений

«Золотой голос России» неожиданно заявил, что творческие люди в корне отличаются от всех остальных.

«Ты просто не представляешь, что такое стресс!»: Фетисов раскритиковал Баскова после его заявлений
Вячеслав Фетисов. Фото: Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ раскритиковал певца Николая Баскова после его слов о стрессе и творческих людях.

«Творческий человек — это совершенно другой человек. Он отличается от человека любой другой профессии», — заявил исполнитель.

«Вот что тебя отличает от Вячеслава Фетисова?» — спросила ведущая программы Лера Кудрявцева, обращаясь к Баскову.

«То, что он собранный спортсмен, а я сумасшедший вокалист», — заметил музыкант.

«Ты просто не представляешь, что такое стресс!»

Вячеслав Фетисов

«Я не представляю?» — возмутился Басков.

Николай Басков
Николай Басков. Фото: Globallookpress.com

«Зря ты так говоришь, что стресс никто не испытывает. На самом деле много профессий самых разных, в которых люди испытывают стресс», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, что Вячеслав Фетисов трижды выигрывал самые престижный трофей мирового хоккея — Кубок Стэнли. Он включен в зал хоккейной славы в Торонто.

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Вячеслав ФетисовКанал НТВЛера КудрявцеваНиколай Басковпрограмма "Звезды сошлись"