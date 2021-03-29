«Замуж я не хочу категорически!»: Долина заявила, что хочет отдохнуть от отношений с мужчинами

Как отметила певица, сейчас она влюблена в жизнь.

Певица Лариса Долина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что не собирается больше выходить замуж.

«Замуж я не хочу категорически! Хочу отдохнуть. Я — свободная женщина. Живу в гармонии с собой. Я влюблена в жизнь. У меня складывается карьера прекрасно. Я записала столько новых проектов за последний год. Вот с Гариком Бурито сделали не так давно песню. Она набрала много просмотров в Интернете. Мы с дочкой и внучкой в последние годы отдыхаем вместе. Нам всем комфортно. Ездим в Юрмалу». Лариса Долина

Как отметила дочь Долиной Ангелина Миончинская, она прекрасно понимает, почему в последние годы у матери глаза сияют.

«Мне вот уже 38 лет. Мне кажется, что мама нашла себя в конце концов. Она перестала ориентироваться на партнеров. Перестала делать себе и человеку приятно», — заметила девушка.

Напомним, что Лариса Долина три раза была замужем. Все ее браки заканчивались разводами.

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