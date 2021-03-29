«Жизнь других» в Андорре: как позавтракать во Франции, а поужинать в Испании
Жанна Бадоева
Звездный гость
Штрафы и цены на костюмы: интересные факты о шоу «Маска»
Видео

«Мы были очень далеки друг от друга»: Долина не уделяла должного внимания воспитанию дочери

Как отметила певица, их с наследницей сблизила внучка Саша.

«Мы были очень далеки друг от друга»: Долина не уделяла должного внимания воспитанию дочери
Лариса Долина. Фото: Globallookpress.com

Певица Лариса Долина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что не уделяла должного внимания воспитанию своей дочери Ангелины.

Семья Ларисы Долиной
Семья Ларисы Долиной. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Мы были очень далеки друг от друга. Так сложилось. До рождения внучки Сашки. Саша нас не то что помирила. Она нас сблизили очень сильно. Сейчас мы вместе живем. Это такое счастье. Я вижу, как Сашка растет. Как она буквально на глазах взрослеет. Я очень люблю эти моменты. Она очень взрослая, за год вытянулась.

Я воспитывала Лину, как могла. Сейчас не вмешиваюсь в воспитание внучки. В свое время я много гастролировала. Когда Лине было два года, я привезла ее к маме в Одессу и оставила ее там. Мама всегда красилась в блондинку. Она сказала, что больше краситься не будет, потому что она бабушка. Дочь плакала, когда я уезжала на гастроли».

Лариса Долина

Как отметила Ангелина Миончинская, ее жизнь делится на момент до рождения дочери и после.

«На самом деле, мы с мамой до Сашкиного рождения мало общались. Можно сказать откровенно. У нас не было общих тем», — сказала девушка.

Напомним, что единственную дочь Лариса Долина родила в 1983 году от первого мужа, джазового музыканта Анатолия Миончинского. Позже дочери и внучке Долина запретила с ним общаться.

Смотрите также: 

Тэги

Анатолий МиончинскийАнгелина МиончинскаяЛариса ДолинаНовости googleпрограмма "Звезды сошлись"