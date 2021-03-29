«Мы были очень далеки друг от друга»: Долина не уделяла должного внимания воспитанию дочери

Певица Лариса Долина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что не уделяла должного внимания воспитанию своей дочери Ангелины.
«Мы были очень далеки друг от друга. Так сложилось. До рождения внучки Сашки. Саша нас не то что помирила. Она нас сблизили очень сильно. Сейчас мы вместе живем. Это такое счастье. Я вижу, как Сашка растет. Как она буквально на глазах взрослеет. Я очень люблю эти моменты. Она очень взрослая, за год вытянулась.
Я воспитывала Лину, как могла. Сейчас не вмешиваюсь в воспитание внучки. В свое время я много гастролировала. Когда Лине было два года, я привезла ее к маме в Одессу и оставила ее там. Мама всегда красилась в блондинку. Она сказала, что больше краситься не будет, потому что она бабушка. Дочь плакала, когда я уезжала на гастроли».
Как отметила Ангелина Миончинская, ее жизнь делится на момент до рождения дочери и после.
«На самом деле, мы с мамой до Сашкиного рождения мало общались. Можно сказать откровенно. У нас не было общих тем», — сказала девушка.
Напомним, что единственную дочь Лариса Долина родила в 1983 году от первого мужа, джазового музыканта Анатолия Миончинского. Позже дочери и внучке Долина запретила с ним общаться.