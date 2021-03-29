«Мы были очень далеки друг от друга»: Долина не уделяла должного внимания воспитанию дочери

«Мы были очень далеки друг от друга. Так сложилось. До рождения внучки Сашки. Саша нас не то что помирила. Она нас сблизили очень сильно. Сейчас мы вместе живем. Это такое счастье. Я вижу, как Сашка растет. Как она буквально на глазах взрослеет. Я очень люблю эти моменты. Она очень взрослая, за год вытянулась.

Я воспитывала Лину, как могла. Сейчас не вмешиваюсь в воспитание внучки. В свое время я много гастролировала. Когда Лине было два года, я привезла ее к маме в Одессу и оставила ее там. Мама всегда красилась в блондинку. Она сказала, что больше краситься не будет, потому что она бабушка. Дочь плакала, когда я уезжала на гастроли».