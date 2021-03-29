Внимание на силуэт: Гагарина вышла на сцену в белом платье-бюстье с металлическими аксессуарами

Певица выступила на закрытии Чемпионата мира по фигурному катанию в Швеции.

Чемпионат мира по фигурном катанию в Швеции выпала честь закрывать певице Полине Гагариной. Звезда вышла на сцену в Стокгольме в белом силуэтном платье в пол, дополнив его металлическими аксессуарами – колье, поясом и серебристыми лодочками.

«Наш самый успешный чемпионат мира в этом веке. Спасибо за радость и эти фантастические эмоции!», — поблагодарила певица новоиспеченных чемпионок-фигуристок Аню Щербакову, Лизу Туктамышеву и Сашу Трусову, а также других спортсменов.

Певица рассказала, что лично поздравила победительниц Чемпионата. Они поразили ее своей хрупкостью и молодостью, соседствующими с мужеством и упорством.

Напомним, впервые в истории фигурного катания российский спортсменки заняли весь пьедестал по итогам женского одиночного катания. Это подопечная Этери Тутберидзе 16-летняя Анна Щербакова, ученица Алексей Мишина 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя воспитанница Евгения Плющенко Александра Трусова.

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