Серьга в носу и бритые брови: Гузеева показала, как выглядит в настоящий момент ее 21-летняя дочь

Лариса Гузеева поздравила свою дочь Ольгу от третьего мужа ресторатора Игоря Бухарова с днем рождения. Ольге исполнился 21 год.

«С днем рождения, моя добрая, красивая, честная, талантливая, любимая девочка! Мечтай! Радуйся! Люби! Будь здорова! У тебя все получится! Мама. Я рядом», — написала она в личном блоге.

Свой пост ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале украсила свежими фотографиями девушки. На них студентка предстала в экстравагантном виде: с пирсингом в носу, бритыми бровями и стразами, приклеенными к коже под глазами в виде слез. Наследница телеведущей всегда отличалась неординарным поведением и имиджем, а ее знаменитая мама всегда ее в этом поддерживала.

Отметим, что у Ларисы Гузеевой также есть сын Георгий, рожденный во втором браке звезды с грузинским филологом Кахой Толордавой.

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