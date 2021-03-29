«Из-за прихоти одной девочки»: решение Киркорова оставить Единорога в «Маске» вызвало шквал критики

Каждый выпуск шоу «Маска» на НТВ непредсказуем. Кто именно будет разоблачен в финале, зависит от множества факторов. Но на сей раз председатель жюри Филипп Киркоров решил угодить своей дочери, Алле-Виктории. Выбирая, кто покинет проект, — Единорог и Солнце, — музыкант снял маску со светила.

По окончании выпуска в Сети начали кипеть настоящие страсти. Многим телезрителям не понравился поступок Филиппа Киркорова. Разгневанные поклонники стали укорять певца за такое решение. Только в комментариях у ведущего Вячеслава Макарова – сотни упреков.

«Тот случай, когда Судьбу участника определили ни члены жюри, оценивая его талант и профессиональные качества, а желание ребенка «оставить единорожку», «Несправедливое голосование. Ради ребёнка убрать сильного человека», «У меня нет слов, кроме слов разочарования от голосования жюри», «Если председатель жюри всегда будет делать выбор в пользу любимцев своих детишек, то шоу превратится в «карманный» проект семьи Киркоровых!», «Из-за прихоти одной девочки будут уходить лучшие», «Выбор Филипа был очевиден», «Несправедливое голосование было, осадок неприятный остался», «Филипп Бедросович больше так не делайте все должно быть по чесноку это же очевидно что солнце сильнее», — пишут в комментариях пользователи.

Кроме того, досталось и Регине Тодоренко, коллеге Филиппа по шоу. Девушка решила судьбу Единорога и Солнца при помощи монетки. Это явно не понравилось как телезрителям, так и покинувшей проект Марине Кравец.

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