«Это реальный тренд!»: Рогов показал актуальное пальто весенне-осеннего сезона

На шоу СТС стилист также рассказал, с чем его лучше носить.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» наведался в гости к Ирине, машинисту электропоезда Московского метрополитена. По традиции, он совершил модный разбор ее гардероба, где с удивлением обнаружил очень актуальное гусарское пальто, от которого пришел в восторг.

«Это реальный тренд!» — не сдержал ведущий своих эмоций.

Однако он заметил, что эта модная вещь очень заметная и ее яркость нужно нивелировать нейтральными нарядами.

«Это классное пальто для модниц. Такое пальто современные модницы должны уравновешивать вещами простыми, такими, как джинсы или тельняшка. И тогда это пальто будет выглядеть современно. А если ты наденешь с ними гусарские штаны, гусарские сапоги и еще гусарскую шапку, то это будет костюмирование», — рассказал стилист.

Напомним, программа «Рогов в деле» — это практически продолжение известной передачи «Рогов в городе». Теперь Александр не только преображает своих героинь, но и помогает им начать жизнь заново. В его команде работают опытные психологи, фотографы, косметологи, визажисты, диетологи, тренеры и даже дизайнеры интерьеров.

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