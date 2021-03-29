«Французский с Максимом»: Водянова показала, как делает уроки со старшим сыном от Арно

Максиму уже шесть лет, и мальчик учится в одной из парижских школ.

Звезда подиумов Наталья Водянова – не только востребованная топ-модель мирового уровня, но и мать пятерых детей. В браке с британцем Джастином Тревором у ее родилось трое наследников – Лукас, Нева и Виктор. В прошлом году красавица вышла замуж за француза Антуана Арно, с которым была в отношениях с 2011 года и подарила ему двоих сыновей.

Большая семья Водяновой и Арно проживает в Париже. Модель часто делится в микроблоге новостями из личной жизни и рассказывает о достижениях детей. На этот раз она показала, как делает уроки со старшим сыном Арно, шестилетним Максимом.

«Делаю французский с Максимом», — сообщила звезда. – «Ну, спасибо хотя бы, что запечатлели этот золотой момент».

Звездная мама держит руку сына и помогает ему выполнить задание в прописи. А мальчик в это время увлечен чем-то более интересным – смотрит в другую сторону и общается с братом.

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