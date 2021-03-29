Театр одного папы: Саша Савельева показала, как Кирилл Сафонов развлекает малыша Леона сказками

Экс-звезда группы «Фабрика» Саша Савельева 10 лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. Два года назад они стали родителями – у певицы родился первенец, которому дали имя Леон.

Мама с папой скрывают от посторонних взглядов сына, которому не так давно исполнилось два годика. Но иногда малыш попадает в объектив камеры родителей. Например, Савельева изредка показывает семейную идиллию, центром которой является сынок. На этот раз мама запечатлела вечерние посиделки папы с сыном.

«Леон, kirill_safonov и театр теней», — рассказала Савельева.

Звезда сняла видео, на котором звездный папа рассказывает малышу Леону сказку по Маугли. Причем, актер привлек все внимание сына театром теней. Трафаретная книжка, отбрасывая тень на стену, окунула малыша в настоящую атмосферу волшебства, а папин поставленный голос унес в сказку.

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