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Во всем блеске: Лорак предстала перед публикой в мерцающем золотом костюме

Певица всегда выбирает эффектные наряды.

Во всем блеске: Лорак предстала перед публикой в мерцающем золотом костюме
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

42-летняя украинская и российская звезда эстрады Ани Лорак сейчас выступает с концертами в Киеве. Как и многие коллеги, певица соскучилась по публике и с огромным счастьем выходит на сцену, чтобы порадовать поклонников своим шоу.

Накануне красавица сияла на сцене в брючном костюме из золотистой сетчатой ткани. Модный фасон оверсайз подчеркнул хрупкую фигуру звезды, а мерцание добавило шика в образ дивы.

Сама Лорак призналась, что невероятно счастлива после концерта. Любовь и внимание, которыми ее окружили поклонники, привели ее в настоящий восторг и надолго зарядили эмоциями.

Кстати, не так давно Лорак заставила говорить о себе и своей личной жизни, появившись на мероприятии вместе с бывшим мужем и отцом своей 9-летней дочери Муратом Налчаджиоглу. Два года назад супруги развелись, и появление бывших вместе породило массу версий вплоть до воссоединения семьи.

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