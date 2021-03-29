«Жизнь других» в Андорре: как позавтракать во Франции, а поужинать в Испании
Жанна Бадоева
Звездный гость
Штрафы и цены на костюмы: интересные факты о шоу «Маска»
Видео

Звезда на стиле: Бузова в жакете и мини-юбке изумрудного цвета покрасовалась перед зеркалом

Телеведущая и певица держит руку на пульсе модных трендов.

Звезда на стиле: Бузова в жакете и мини-юбке изумрудного цвета покрасовалась перед зеркалом
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

В наступившем сезоне многие звездные модницы пополнили свой гардероб костюмом, состоящим из укороченного жакета с усиленным плечевым поясом и мини-юбки. В числе первых остромодный тренд в свой стиль вписала Ольга Бузова. Причем, не только для выходов в свет, но и на работу.

Для съемок шоу Ольга Бузова облачилась в стильный костюм изумрудного цвета. Дополнили образ высокие ботфорты. Телеведущая покрасовалась перед зеркалом, чтобы показать поклонникам весь свой образ целиком, и сама осталась собой довольна.

Кстати, Бузова уже выгуливала зеленый костюм, и тогда ее образ был более строгим и обязывающим. Это было на программе «Модный приговор», где красавица выступила в роли третейского судьи и дала несколько советов героине проекта.

Смотрите также

Тэги

Бузова образБузова стильЗвездный стильНовости googleОльга БузоваОльга Бузова последние новостиОльга Бузова фото