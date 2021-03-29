Модницы на стиле: Орбакайте с подросшей дочкой от Земцова посетили салон красоты

Певица с восьмилетней Клавдией преобразились перед днем рождения.

49-летняя Кристина Орбакайте воспитывает в браке с Михаилом Земцовым дочку Клавдию. Наследнице вот-вот исполнится девять лет. Вместе с девочкой звездная мама отправилась наводить лоск в салон красоты.

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После преображения мама с дочкой устроили фотосессию, чтобы запечатлеть момент. Орбакайте для посещения любимой конторы Владислава Лисовца выбрала оригинальный джемпер и серые легинсы, дополнив наряд ботфортами на низком каблуке. А маленькая модница Клава оделась в леопардовый кардиган и ботфорты с таким же принтом.

Мама с дочкой поспешили преобразиться перед днем рождения Клавы. Девочке 30 марта исполняется уже 9 лет.

Напомним, что для Кристины Орбакайте дочка Клава стала третьим ребенком. У нее от первого брака с Владимиром Пресняковым есть 29-летний сын Никита, а от отношений с Русланом Байсаровым – 22-летний Дени.

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