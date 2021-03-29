«Решили, что мне нельзя шутить»: звезда «Маски» Марина Кравец – о своем участии в шоу

В шоу «Маска» — очередное разоблачение участника. Точнее, участницы: на этот раз маску сняли с Солнца. Им оказалась резидент Comedy Club, юмористка Марина Кравец. И многие члены жюри верно угадали имя артистки еще задолго до момента Икс.

Сама Кравец призналась, что проект был очень интересным для нее. И ей не хотелось покидать его так рано. Но судьи решили иначе. Причем, звездное жюри угадало Марину исключительно по ее вокальным данным, а не искрометным шуткам, которыми артистка так славится. Поскольку в ходе проекта она избрала специальную тактику.

«Изначально вместе с создателями проекта решили, что мне нельзя шутить. В итоге все персонажи в беседах с жюри были веселые и живые, а я… скажем так, очень таинственная», — рассказала Кравец.

Волю чувству юмора Марина Кравец дала после разоблачения. Она сыпала шутками направо и налево, а жюри не могло скрыть восхищения талантами девушки.

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