«Главное – живите»: Ирина Пегова поделилась архивным фото своей семьи

Звезда театра и кино Ирина Пегова решила рассекретить домашние архивы. На своей страничке в Instagram актриса разместила черно-белый снимок из семейного фотоальбома. В кадре она предстала маленькой девочкой, рядом с будущей звездой самые близкие люди – мама с папой и сестра.

«Типичная, советская ячейка общества! Мама, папа, я и сестра!» — прокомментировала кадр Ирина Пегова.

В лице своих близких актриса пожелала здоровья всем своим поклонникам.

«Все, все, все родители, будьте здоровы телом и молоды духом! Главное – живите», — добавила Ирина Пегова.

На трогательное черно-белое фото из прошлого тут же отреагировала аудитория звезды. Поклонники Пеговой признаются, что снимок произвел на них позитивное впечатление.

«Дай бог здоровья и радости в жизни вам, Ирина, вашей семье и вашим родным и близким», «Красивая семья. Долгих лет жизни вам, здоровья, счастья и много радости», «У папы такая же лиричность в лице, как у Фрунзика Мкртчяна», — высказываются в Сети.

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