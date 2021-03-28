«Старшие пока в «непонятках»: Шепелев высказался о реакции сына и падчерицы на появление новорожденного

Известный шоумен Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова на днях вновь стали родителями. Молодая мама пока находится в клинике, а счастливый отец ее трогательно опекает.

«Прикольно, у меня теперь новая роль, — рассказал Дмитрий Шепелев в сторис Instagram. — Я желания исполняю – чего привезти. Десерты, раф… Спасибо большое, что нет экзотических желаний, типа крабов. Все классно, ладно. Еще один день. Поехал к старшим. Успокаивать».

Новорожденный малыш и для Дмитрия Шепелева, и для его возлюбленной стал вторым ребенком. Телеведущий воспитывает сына Платона, которого ему родила ныне покойная певица Жанна Фриске. А у Екатерины Тулуповой есть дочь Лада от первого брака. Платон и Лада – ровесники, обоим в этом году исполнится по восемь лет.

По словам Дмитрия Шепелева, его сын и падчерица пока не могут сформулировать своего отношения к появлению в семье нового ребенка.

«Старшие пока в «непонятках». Но держатся молодцом», — поделился наблюдениями над детьми шоумен.

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