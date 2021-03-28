«У нас была бессонная ночь»: Киркоров рассказал, чем занимался с Бузовой после разоблачения на «Маске»

Теледива была разочарована тем, что поп-король не узнал «свою Бузяндру».

В это воскресенье, 28 марта, на телеканале НТВ состоялся седьмой выпуск второго сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска». В финале предыдущего эфира была разоблачена Розовая Пантера, в костюме которой оказалась Ольга Бузова. Звезда была неприятно удивлена тем, что ее не узнал Филипп Киркоров, и пообещала ему обсудить это дома.

Новый выпуск проекта начался с рассказа Филиппа Киркорова о том, какие претензии после разоблачения ему предъявила Ольга Бузова.

«Я был в шоке, — признался Киркоров. – У нас была бессонная ночь. Она мне твердила, как ты мог меня не узнать. Но я действительно ее не услышал. Она изменила все – походку, манеру. Где этот ее голос из «Мало половин»?»

Поп-король был и удивлен, и восхищен тем, как Ольга Бузова сбила членов жюри с толку.

К седьмому эфиру шоу «Маска» остались девять участников. Кого разоблачат в это воскресенье, станет известно уже совсем скоро.

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