«Добавлю вам солнца»: Филипп Киркоров облачился для шоу «Маска» в рубашку цвета лимона Louis Vuitton

Популярный исполнитель Филипп Киркоров обожает производить впечатление на публику своими яркими образами. Причем в наряды, приковывающие внимание, поп-король облачается не только, когда выходит на сцену, но и вне ее.

Сейчас Филипп Киркоров является председателем судейской коллегии шоу канала НТВ «Маска» и каждый раз предстает на экране в потрясающих образах. На этот раз исполнитель выбрал наряд обожаемой им марки Louis Vuitton. Филипп Киркоров появился в рубашке оверсайз лимонного цвета.

«На термометре уже +10. Добавлю вам солнца своим ярким луком в эфире «Маски» на НТВ», — написал Филипп Киркоров.

Он призвал своих подписчиков непременно включить телевизор, пообещав, что в это воскресенье, 28 марта, на шоу «Маска» будет много ярких номеров.

Напомним, проект покинули уже пять участников. В предыдущих выпусках были разоблачены Черная Пантера, Ананас, Пингвин, Банан и Розовая Пантера. В шоу остались еще девять участников, с которых судьям еще только предстоит снять маски.

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