«Жалею, что не поднялся»: на шоу «Ну-ка, все вместе!» пришел «клон» Сергея Лазарева

В это воскресенье, 28 марта, в эфир вышел очередной выпуск программы «Ну-ка, все вместе!». Выступавший в самом начале программы вокалист Сергей Павловский произвел настоящий фурор. Молодой человек виртуозно исполнил песню из репертуара Софии Ротару «Верни мне музыку». Только семь человек из сотни не встали во время номера. Сергей Павловский набрал 93 балла и вышел в финал. Среди тех, кто не поднялся, был и лидер сотни Сергей Лазарев.

«Мне кажется, Сергей Лазарев увидел своего клона из молодости и решил не вставать», — предположил ведущий шоу Николай Басков.

«Мне кажется, перед нами клон Витаса», — возразил Сергей Лазарев.

«Внешностью – да, — согласился Николай Басков. — Но некоторые ноты были твои».

Сергей Лазарев сделал комплименты вокальному таланту участника проекта и объяснил, по какой причине он не поднялся.

«Вы прекрасно поете. Вопросов нет. Но что касается меня, мне показалось, что таких исполнений этой песни я слышал достаточно много. И для меня уникальности голосовой не было. Хотя пели классно, виртуозно. 93 балла – это супер результат, я вас с ним поздравляю», — сказал Сергей Лазарев.

Правда, потом услышав, как отзывались об участнике шоу «Ну-ка, все вместе!» его коллеги по сотне, певец раскаялся в своем поступке.

«Жалею, что не поднялся», — признался Сергей Лазарев.

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