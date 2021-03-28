«Какой красавец Елисей»: Дмитрий Певцов показал подросшего сына от Ольги Дроздовой

57-летний Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, которой первого апреля исполнится 56 лет, живут в браке почти 27 лет. Больше десяти из них пара шла к тому, что стать родителями. Долгожданный ребенок в актерской семье появился в августе 2007 года, сделав Дмитрия и Ольгу самыми счастливыми людьми. Обоим родителям в тот момент было уже за сорок лет.

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Звезды окружили своего наследника Елисея любовью и заботой. Сейчас мальчику уже тринадцать лет, он растет в атмосфере творчества и с удовольствием посещает театр. На днях вместе с мамой Ольгой Дроздовой побывал в «Современнике». Несколько кадров, сделанных в фойе, разместил на своей страничке в Instagram Дмитрий Певцов.

«Наш сын сознательно не пользуется соцсетями, — рассказал о Елисее звездный отец. — И телефон у него кнопочный. Сам решил. Жизнь – она гораздо интереснее, чем экран смартфона. На фото — Ольга с Елисеем на дне Театра в «Современнике». А я — во МХАТе играю «Лавра».

Подросток и его мама получили массу комплиментов от подписчиков Дмитрия Певцова.

«Как сынок вырос», «Какой красавец Елисей», «Какие вы прелестные, сынок совсем взрослый», «Какая Ольга красивая женщина. Талантливейшая», — высказываются в Сети.

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