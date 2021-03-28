«Какая песенка классная»: беременная Альбина Джанабаева в восторге от подарка младшего сына Луки

Певица Альбина Джанабаева запечатлела на видео в сторис трогательный момент общения с младшим сыном Лукой, которому в этом году исполнится семь лет. Мальчик держит в руке изящный предмет, вероятно, подаренный им маме.
«Лукуша, а что это такое?» — ласково спрашивает Альбина Джанабаева у сына.
«Это музыкальная шкатулка», — отвечает мальчик.
«Отлично! Покажи», — просит Альбина Луку.
Мальчик заводит механизм, в результате чего раздается красивая музыка, которая впечатляет Альбину Джанабаеву.
«Какая песенка классная, — говорит она. — Помедленнее. А можно открыть ее. Нет?»
Лука тут же открывает шкатулку, демонстрируя, как она устроена внутри.
Напомним, в звездной семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе растут два сына – Костя и Лука, разница в возрасте детей десять лет. А совсем скоро у пары появится третий малыш – Альбина Джанабаева не так давно рассекретила беременность.