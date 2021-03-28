«Отсутствие еды и переживания»: облачившаяся в купальник Волочкова показала исхудавшую фигуру

Анастасия Волочкова некоторое время назад серьезно взялась за себя и избавилась от нескольких лишних килограммов. Процесс похудения так увлек балерину, что она не может остановиться. Звезда примерила купальник, в котором занимается у станка, и оказалось, что тот ее больше не обтягивает – он стал велик для субтильных форм Анастасии Волочковой.

«Надевая утром перед выездом репетиционный купальник, обнаружила, что еще похудела, — поделилась балерина в Instagram. — Это много физической нагрузки, практически отсутствие еды и переживания. Но мне так легко».

Анастасия Волочкова продемонстрировала свое фото в купальнике цвета мандарина. На снимке очевидно, что наряд ей великоват.

Сейчас у балерины новый роман. О возлюбленном она рассказала во время интервью Лере Кудрявцевой в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион».

Мужчину Анастасии Волочковой зовут Олег, ему 38 лет, и он уже познакомил звезду со своей дочкой, таким образом, вероятно, желая доказать свои серьезные намерения по отношению к балерине.

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