С маминой улыбкой: дочь покойной Юлии Началовой в пудровом платье предстала в студии «Модного приговора»

Дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вере в декабре прошлого года исполнилось четырнадцать лет. По мере того, как растет и взрослее девочка, становится очевидным, что она унаследовала красоту своей рано ушедшей из жизни мамы.

В фанаккаунте Веры Алдониной появились новые снимки подростка. На них Вера запечатлена в момент визита на Первый канал, в программу «Модный приговор». На одном из кадров девочка позирует на фоне прессволла с логотипами передачи о моде. Вера облачилась в пудровое платье длиною до колена и нюдовые босоножки.

«Умничка, пусть тебе будет все в жизни гладко, счастья и здоровья!», «Хорошенькая, не могу», «Красивая как мама», — сделали Вере Алдониной комплименты ее поклонники в Сети.

На втором снимке дочка Юлии Началовой запечатлена в компании известного телеведущего Юрия Николаева. Мэтр о чем-то оживленно разговаривает с наследницей покойной звезды.

Кстати, именно Юрий Николаев был ведущим программы «Утренняя звезда», с участия в которой маленькая Юлия Началова начинала свой путь к славе и популярности.

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