Роскошный сервис, голубика и гиацинты в вазах: Яна Рудковская сервировала воскресный завтрак в цвете индиго

Продюсер Яна Рудковская некоторое время назад начала вести на своей страничке в Instagram постоянную рубрику, в которой показывает свои завтраки. Очень стильно и изящно сервированный стол создает отличное настроение на целый день.

больше по теме Розовые розы и клубника: Рудковская показала изящную сервировку своего утреннего стола Продюсер ведет ежедневную рубрику в микроблоге.

В это воскресенье Яна Рудковская оформила завтрак в цвете индиго. В тон посуде ультра-синего цвета и таким же гиацинтам в вазах были ягоды голубики. Кроме них на столе чашка черного кофе и тарелка овсяной каши с клубникой. Яна Рудковская сообщила, что это ее единственный прием пищи в воскресенье.

«Цвет настроения сине-фиолетовый, завтрак поздний, плавно переходящий в обед, ужина не будет», — подписала Яна Рудковская фото.

Подписчики звезды, по традиции, разделились на два лагеря – одни восхищаются изяществом подачи завтрака, другие говорят, что не понимают, чем тут можно восторгаться.

«Красота! И кашка такая вкусная!», «Восторг – синее на белом», «Такое чувство, что девочка 7 лет решила сделать маме приятное и собрала к обеду просто тупо все синенькое. Ну почитайте про сочетаемость, про цвета-компаньоны, в конце концов», — высказываются в Сети.

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