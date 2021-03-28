Неожиданно стало плохо: вдова Грачевского упала в обморок на вечере памяти о покойном муже

Жена покойного режиссера Бориса Грачевского 36-летняя Екатерина Белоцерковская упала в обморок на вечере памяти о муже в Доме кино. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Девушке неожиданно стало плохо.

Смотреть и слушать, как в зале его друзья и коллеги вспоминают режиссера, она просто не смогла. Интересно, что Белоцерковская, как выяснилось, в последнее время сдружилась с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая также была на мероприятии.

«Я только из-за нее сегодня пришла. Мы несколько раз переписывались. Она поддерживала меня в моей ситуации. Мы не делали это публично». Виталина Цымбалюк-Романовская

Гардеробщица в Доме кино подтвердила, что Белоцерковская очень неважно себя чувствует. «Она во невменяемом состоянии. Хотели даже вызвать ей неотложку», — заметила женщина.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в январе 2021 года. Он не смог оправиться от последствий коронавируса.

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