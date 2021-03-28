«Отстаньте уже от Аллы Борисовны!»: Киркоров не сдержался, когда речь зашла о Примадонне

Поговаривают, что поп-король и его бывшая жена в очень напряженных отношениях в последнее время.

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ достаточно нервно отреагировал на вопрос о Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Поговаривают, что в последнее время между ними пробежала черная кошка и они поссорились. Во всяком случае звезды очень давно в постах и беседах с журналистами не вспоминали друг о друге.

«Отстаньте уже от Аллы Борисовны! Мне так хорошо одному. Один прихожу, как в фильме известном – туда-сюда, туда-сюда. Никто не ходит рядом, нервы не треплет. Хотя, конечно, иногда хочется какого-то общения». Филипп Киркоров

Как отметил поп-король, он уже не раз представлял, какая женщина будет в будущем рядом с ним. «Ани Лорак? Анастасия Стоцкая? Они обе очень талантливые», — загадочно сказал Киркоров о певицах, которые. как известно, сейчас обе в разводе.

Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева была вместе с 1994 по 2005 год. После развода они какое-то время сохраняли добрые отношения.

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