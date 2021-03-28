«Бузова меня захомутала? Это возможно?»: Киркоров опроверг слухи о романе с певицей

Как отметил поп-король, он хороший человек, хотя некоторые считают его сучкой.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ опроверг слухи о своем романе с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Парочка очень много времени стала проводить вместе в последнее время.

«Я все время кручусь вокруг Бузовой? Бузова меня захомутала? Это возможно? После всего, что я пережил в своей жизни. Меня захомутал омут популярности и мне он очень нравится. Я хороший человек, хотя некоторые меня считают сучкой».

Филипп Киркоров

Также сейчас рядом с исполнителем все время находится певица из Молдовы Наталья Гордиенко. Ее он повезет скоро на «Евровидение». Кроме того, музыкант, как известно, без ума от Кати Гусевой. Она — звездный диджей. Интересно, что дети Киркорова называют Гусеву мамой. Сама она в восторге от наследников поп-короля. «С ними я зайка. А вот на свою дочь порой кричу. Им хочется, чтобы у них была мама. Но выбор за Филиппом», — заметила Гусева.

Напомним, что и Ольга Бузова, и Филипп Киркоров сейчас одиноки. Исключать их близкую связь все-таки полностью нельзя.

Смотрите также: