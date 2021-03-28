«Я сейчас плакать начну»: Инин не находит себе места после смерти жены, с которой прожил 60 лет

Писатель просто убит горем, и с трудом смог пообщаться с журналистами.

Писатель Аркадий Инин не находит себе места после смерти жены Инны Ивановой, которая не так давно ушла из жизни. Вместе они были на протяжении шестидесяти лет. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я сейчас плакать начну. Мы прожили 60 лет и они улетели в одну секунду. Она была святая, добрая, ласковая, умная. Все, я больше ничего не могу сказать». Аркадий Инин

Отметим, что Аркадий Инин поддерживал супругу до ее последних дней. Он рассказывал, что в их жизни были разные периоды. Порой они ссорились, но достаточно быстро мирились, потому что просто не могли жить друг без друга.

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Напомним. что Инна Иванова умерла на своей даче под Сергиевом-Посадом. Ей было 83 года. Сам Аркадий Инин в это время был в их московской квартире. У пары двое общих сыновей. Похоронили жену писателя на Троекуровском кладбище.

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