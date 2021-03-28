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«Я сейчас плакать начну»: Инин не находит себе места после смерти жены, с которой прожил 60 лет

Писатель просто убит горем, и с трудом смог пообщаться с журналистами.

«Я сейчас плакать начну»: Инин не находит себе места после смерти жены, с которой прожил 60 лет
Аркадий Инин. Фото: Globallookpress.com

Писатель Аркадий Инин не находит себе места после смерти жены Инны Ивановой, которая не так давно ушла из жизни. Вместе они были на протяжении шестидесяти лет. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Инна Иванова
Инна Иванова. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я сейчас плакать начну. Мы прожили 60 лет и они улетели в одну секунду. Она была святая, добрая, ласковая, умная. Все, я больше ничего не могу сказать».

Аркадий Инин

Отметим, что Аркадий Инин поддерживал супругу до ее последних дней. Он рассказывал, что в их жизни были разные периоды. Порой они ссорились, но достаточно быстро мирились, потому что просто не могли жить друг без друга.

Напомним. что Инна Иванова умерла на своей даче под Сергиевом-Посадом. Ей было 83 года. Сам Аркадий Инин в это время был в их московской квартире. У пары двое общих сыновей. Похоронили жену писателя на Троекуровском кладбище.

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Аркадий ИнинИнна ИвановаКанал НТВПрограмма "Ты не поверишь!"Умерла Инна Иванова