Прогуливается по Москве в обществе пиарщицы: с кем проводит свободное время Павел Табаков

Не исключено, что в самое ближайшее время актер сыграет свадьбу.

Актера Павла Табакова заметили прогуливающимся по Москве в обществе пиарщицы Ксении Ермоленко. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Не исключено, что младший сын легендарного актера и режиссера Олега Табакова скоро женится.

«Я лучше знаю, что и кто мне подойдет. Я знаю, что мне в этой жизни нравится, а что не понравится». Павел Табаков

Как отметила мама молодого человека актриса Марина Зудина, она не контролирует личную жизнь сына. «Он перестал меня знакомить с девушками. Понял, что хватит. Я даже сказала, что готова отписаться от него в социальных сетях, чтобы ничего не смотреть из событий в его жизни. Я научилась решать свои проблемы сама. Я не знаю, что будет дальше. Жизнь – это жизнь», — заметила вдова Олега Табакова.

Напомним, что у Марины Зудиной и Олега Табакова двое детей. Кроме сына Павла, есть еще дочь Маша, которая пока ходит в школу.

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