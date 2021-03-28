«Я вот такой осьминог Пауль»: Киркоров озвучил пол будущего ребенка Меладзе и Джанабаевой

Как отметил поп-король, это прекрасно, когда появляется новая жизнь.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил пол будущего ребенка музыкантов Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Как известно, недавно исполнительница призналась, что уже находится на восьмом месяце беременности.

«Это прекрасно, когда появляется новая жизнь. Я хочу пожелать, чтобы их будущий наследник рос талантливым ребенком в своих родителей. Альбина — замечательная женщина. Валера — прекрасный артист. Я думаю, что будет у них мальчик. Я вот такой осьминог Пауль».

Филипп Киркоров

Скоро родится ребенок, причем первый, и в семье певицы Юлианны Карауловой. «Я в майские праздники буду в Москве. Кто у меня родится — пока не комментирую. Я пока Альбину и Валеру не видела, но я за них рада», — заметила звезда.

Напомним, что для Джанабаевой это будет третий ребенок. У нее от Меладзе двое сыновей. А вот у певца есть еще три дочери от первой жены Ирины.

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