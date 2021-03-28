Анастасия Решетова не хочет, чтобы сын Тимати стал музыкантом

Наследник шоумена любит не только классическую музыку, но и композиции отца.

Бывшая девушка музыканта Тимати — Анастасия Решетова — разместила в Stories личного микроблога кадры с сыном Ратмиром. Примечательно, что к танцам мальчика телеведущая добавила категоричное заявление.

Анастасия не против музыкального увлечения ребенка. Она сама прививает мальчику любовь к классическим произведениям. Однако Решетова будет против, если Ратмир решит стать профессиональным музыкантом. Модель не видит своего сына на эстраде и в мире шоу-бизнеса.

«Ратик часто просит включить ему музыку. Он,кажется, довольно музыкальным растет. Надеюсь, это лишь увлечение, и петь он будет максимум в караоке. А то у меня на него другие планы. P.S. Папин олдскул тоже любим», — призналась Решетова.

Девушка опубликовала зажигательные танцы малыша. Ратмир забрал у мамы музыкальную колонку и самостоятельно выбрал трек. Мальчик улыбался и двигался в такт музыке.

Отметим, недавно Тимати отметил день рождения своего первого ребенка. Дочери Тимура Юнусова от модели Алены Шишковой исполнилось семь лет. Праздник девочки прошел на Мальдивах. Знаменитость поплавал с наследницей на досках для серфинга, а вечером устроили шумную вечеринку с фаер-шоу.

Смотрите также: