«Кругом лужи»: Дима Билан рассказал, как борется с последствиями потопа в своем новом коттедже

Певец Дима Билан в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как борется с последствиями потопа в своем коттедже. Шикарный особняк он купил за 4,5 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу это более 340 миллионов рублей. Особняк с панорамными окнами расположен в заповедной зоне в Серебряном бору.

«Дом не весь пока обставлен. Перед самоизоляцией его купил. У меня в доме огромная гостиная. Недавно меня затопило. Паркет точно менять придется. Кругом лужи. Замочило все. Благо четыре ноутбука я убрал из гардеробной перед потопом. Я попросил приехать родителей. Они живут недалеко от меня и помогут бороться с последствиями». Дима Билан

Как отметил Дима Билан, потоп – вещь неприятная, но он стоически перенес это известие. Музыканту некогда переживать. Впереди много гастролей.

Напомним, что Дима Билан в 2008 году выиграл конкурс «Евровидение». Пока никто из российских исполнителей не смог повторить его результат.

Смотрите также: