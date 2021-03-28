«Крутой – это не Моцарт»: Собчак нелестно отозвалась о композиторе

Светская львица Ксения Собчак в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно отозвалась о композиторе Игоре Крутом, когда разговаривала с музыкантом Сергеем Лазаревым.

«Слушайте, честно говоря, Игорь Крутой – это не Моцарт. Давайте честно». Ксения Собчак

При этом телеведущая в штыки восприняла все возражения певца на этот счет. Также Собчак неожиданно вспомнила свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым полтора года назад и подарки, которые ей дарили гости.

«Мы сделали большой праздник. Арендовали катафалк. Было много всего захватывающего и интересного. Сделали большой праздник. И среди сотни подарков я нашла прихват для рыбы. Такая штука металлическая. Причем он был еще и с ценником. Я вот думаю, кто этот удивительный человек, чтобы его дальше приглашать на все свои праздники. А еще мне столько раз сказали, в этом году что я беременна. Я просто люблю поесть. Йогой занимаюсь. Я не беременная, а просто жру много», — сказала звезда.

Напомним, что Игорь Крутой считается одним из самых выдающихся российских композиторов последних десятилетий. В 1996 году он был удостоен звания народный артист России.

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